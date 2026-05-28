Transrail Lighting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Transrail Lighting präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,97 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transrail Lighting in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,63 Milliarden INR im Vergleich zu 19,46 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 30,06 INR. Im Vorjahr hatte Transrail Lighting 25,72 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 68,80 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 52,64 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at