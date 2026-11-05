Transrail Lighting: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Transrail Lighting lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,74 INR, nach 6,78 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,56 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Transrail Lighting einen Umsatz von 15,61 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at