Transrail Lighting: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Transrail Lighting hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,17 INR. Im Vorjahresviertel waren 7,48 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,96 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,58 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at