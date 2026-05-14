Transtema Group AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Transtema Group AB hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 547,1 Millionen SEK, gegenüber 597,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at