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Knight-Swift Transportation a Aktie

Knight-Swift Transportation a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9M / ISIN: US4990491049

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16.03.2026 13:35:55

TRANSTEX Announces Acquisition Of FleetAero Assets From Knight-Swift

(RTTNews) - TRANSTEX announced the acquisition of FleetAero assets from Knight-Swift Transportation Holdings (KNX). The transaction was structured as an asset purchase. The agreement also establishes a long-term partnership between the companies focused on advancing fleet performance, accelerating technology validation, and driving continuous innovation aligned with fuel-efficiency and emissions-reduction objectives.

Dave Williams, Senior Vice President of Equipment and Governmental Relations at Knight-Swift, said: "Fleet efficiency is a core priority for Knight-Swift. TRANSTEX has consistently demonstrated its ability to deliver solutions that perform in demanding, real-world conditions. We believe this long-term partnership will support continued innovation and drive measurable operational and environmental benefits across our fleet."

In pre-market trading on NYSE, Knight-Swift shares are up 0.02% percent to $51.94.

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