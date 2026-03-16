Knight-Swift Transportation a Aktie
WKN DE: A2DW9M / ISIN: US4990491049
|
16.03.2026 13:35:55
TRANSTEX Announces Acquisition Of FleetAero Assets From Knight-Swift
(RTTNews) - TRANSTEX announced the acquisition of FleetAero assets from Knight-Swift Transportation Holdings (KNX). The transaction was structured as an asset purchase. The agreement also establishes a long-term partnership between the companies focused on advancing fleet performance, accelerating technology validation, and driving continuous innovation aligned with fuel-efficiency and emissions-reduction objectives.
Dave Williams, Senior Vice President of Equipment and Governmental Relations at Knight-Swift, said: "Fleet efficiency is a core priority for Knight-Swift. TRANSTEX has consistently demonstrated its ability to deliver solutions that perform in demanding, real-world conditions. We believe this long-term partnership will support continued innovation and drive measurable operational and environmental benefits across our fleet."
In pre-market trading on NYSE, Knight-Swift shares are up 0.02% percent to $51.94.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Knight-Swift Transportation Holdings Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Knight-Swift Transportation Holdings Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX fester -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt kamm am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpft sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.