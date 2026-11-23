TransuiteOrg lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TransuiteOrg ein Ergebnis je Aktie von -0,960 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at