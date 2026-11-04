TransUnion Aktie
WKN DE: A14TUX / ISIN: US89400J1079
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04.11.2026 03:47:40
TransUnion: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter earnings call, held on Oct. 27, 2026, TransUnion (NYSE:TRU) highlighted broad-based revenue growth driven by international markets and core product diversification. Broader vertical expansion and technology modernization help shelter the credit bureau from cyclical swings in U.S. mortgage lending and rising interest rates. Three things management said stand out.
Insurance has evolved into a key growth pillar, with non-credit solutions such as driver history and fraud prevention providing steady revenue regardless of underlying economic cycles.
Concerns over the Federal Housing Finance Agency (FHFA), the regulator overseeing housing lenders, switching from tri-merge credit reports that combine three bureaus to bi-merge reports that combine two are manageable because most mortgage revenue rests outside mandated requirements.
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