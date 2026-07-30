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30.07.2026 06:31:29
TransUnion mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TransUnion gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat TransUnion 1,31 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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