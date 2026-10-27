TransUnion Reveals Increase In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - TransUnion (TRU) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $156.2 million, or $0.81 per share. This compares with $96.6 million, or $0.49 per share, last year.

Excluding items, TransUnion reported adjusted earnings of $241.6 million or $1.25 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.2% to $1.312 billion from $1.169 billion last year.

TransUnion earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $156.2 Mln. vs. $96.6 Mln. last year. -EPS: $0.81 vs. $0.49 last year. -Revenue: $1.312 Bln vs. $1.169 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.15 To $ 1.22 Next quarter revenue guidance: $ 1.264 B To $ 1.294 B Full year EPS guidance: $ 4.81 To $ 4.88 Full year revenue guidance: $ 5.131 B To $ 5.162 B