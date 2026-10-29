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29.10.2026 06:31:29
TransUnion: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TransUnion präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,81 USD. Im letzten Jahr hatte TransUnion einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 1,31 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,17 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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