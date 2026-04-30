TransUnion veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TransUnion präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,25 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,11 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,21 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at