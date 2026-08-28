Transwarp Technology (Shanghai) A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Transwarp Technology (Shanghai) A ließ sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Transwarp Technology (Shanghai) A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,47 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,490 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Transwarp Technology (Shanghai) A mit einem Umsatz von insgesamt 92,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at