Transwarranty Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Transwarranty Finance gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 28,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 31,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transwarranty Finance 41,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at