05.12.2025 06:31:29
TRANZAS,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TRANZAS,Inc Registered präsentierte in der am 04.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 83,0 Millionen JPY, gegenüber 129,2 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,77 Prozent präsentiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
