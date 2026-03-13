13.03.2026 06:31:28

TRANZAS,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TRANZAS,Inc Registered hat am 12.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TRANZAS,Inc Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,720 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 155,9 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRANZAS,Inc Registered einen Umsatz von 120,1 Millionen JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,770 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 0,490 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 485,94 Millionen JPY gegenüber 411,49 Millionen JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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