TRANZAS,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TRANZAS,Inc Registered äußerte sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,02 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,290 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat TRANZAS,Inc Registered im vergangenen Quartal 94,3 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRANZAS,Inc Registered 105,0 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at