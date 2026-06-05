TRANZAS,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TRANZAS,Inc Registered präsentierte in der am 04.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

TRANZAS,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,49 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,22 Prozent zurück. Hier wurden 75,0 Millionen JPY gegenüber 142,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at