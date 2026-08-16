Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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16.08.2026 12:23:00
Traton: VW-Anteile an eigener Lkw-Sparte auf dem Prüfstand
Volkswagens Lkw-Sparte Traton sieht sich erhöhtem Spardruck des Konzerns ausgesetzt. Auch eine Reduzierung der Anteile von VW steht wohl wieder im Raum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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