Volkswagen Aktie

WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

Autonomes Fahren 26.01.2026 16:45:00

TRATON-Aktie dennoch in Rot: Strategischer Schritt Richtung autonomer Fernverkehr

TRATON-Aktie dennoch in Rot: Strategischer Schritt Richtung autonomer Fernverkehr

TRATON vertieft die Zusammenarbeit mit PlusAI und treibt die Einführung autonomer Lkw in den USA und Europa voran.

Der Nutzfahrzeughersteller TRATON erweitert seine Partnerschaft mit dem Anbieter KI-basierter virtueller Fahrersoftware PlusAI. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Markteinführung autonomer Lkw für den Fernverkehr in den USA und Europa zu beschleunigen.

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung wird TRATON bis zu 25 Millionen US-Dollar zweckgebundene Mittel für Forschung und Entwicklung (F&E) bereitstellen, um die Integration des virtuellen Fahrersystems "SuperDrive" von PlusAI in autonome Lkw seiner Marken, darunter Scania, MAN und International, zu beschleunigen, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte.

Zudem werde TRATON im Zuge des geplanten Börsengangs von PlusAI einen Vertreter für das Board of Directors des Unternehmens benennen. Damit soll die strategische Abstimmung beider Unternehmen weiter gestärkt werden, während sie sich auf die Markteinführung in den USA vorbereiten.

"Autonome Lkw sind eine strategische Säule in der langfristigen Technologie-Roadmap von TRATON", sagte F&E-Vorstand Niklas Klingenberg laut der Mitteilung. "Vom ersten Tag unserer Zusammenarbeit an haben die technischen Fähigkeiten und die kommerzielle Umsetzung von PlusAI unsere Erwartungen übertroffen."

Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2024 zusammen und haben der Mitteilung zufolge seitdem technische und operative Meilensteine auf dem Weg zur Einführung autonomer Lkw erreicht. So hat die US-Nutzfahrzeugtochter International in Texas gemeinsam mit einem der größten Logistik- und Transportunternehmen Nordamerikas autonome Flottenversuche begonnen. Dies sei ein entscheidender Schritt hin zu einer Kommerzialisierung im großen Maßstab, so TRATON.

Im XETRA-Handel am Montag steht die TRATON-Aktie zeitweise 0,25 Prozent tiefer bei 31,30 Euro.

DJG/DJN/sha/kla

DOW JONES

