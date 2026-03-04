TRATON-Aktie fällt tief: Nutzfahrzeugkonzern erwartet Absatz und Umsatz zwischen -5 und +7 Prozent

Sowohl der Absatz als auch der Umsatz von TRATON dürften sich 2026 laut Mitteilung in einer Bandbreite von minus 5 bis plus 7 Prozent um den Vorjahreswert bewegen. Die bereinigte operative Rendite soll in einer Spanne von 5,3 bis 7,3 Prozent liegen.

Im abgelaufenen Jahr sank die Rendite, wie bereits seit Ende Januar bekannt, auf 6,3 von 9,2 Prozent. Der Umsatz sackte um 7 Prozent auf 44,05 Milliarden Euro ab. Als Dividende will die Nutzfahrzeugholding nun 0,93 nach noch 1,70 Euro je Aktie im Vorjahr zahlen.

"Unser klares Ziel ist es, die Rendite auch 2026 mindestens stabil zu halten, obwohl die Auswirkungen der US-Zölle im Gegensatz zum Vorjahr nun das gesamte Geschäftsjahr belasten dürften", wird CFO Michael Jackstein in der Mitteilung zitiert. "Diese Belastung müssen wir in der gesamten Gruppe durch kostensenkende Maßnahmen so weit wie möglich ausgleichen."

TRATON-Aktie mit Kursrückschlag

Die im Februar noch rosige Lage der TRATON-Aktie trübt sich derzeit mit dem Iran-Krieg rasant ein. Am Mittwoch zeigen sich die Titel in Frankfurt 7,36 Prozent tiefer bei 31,46 Euro.

Am Montag und Dienstag hatten die Papiere schon summiert fast neun Prozent verloren wegen des eskalierten Konflikts im Nahen Osten. Im Februar waren die Titel in der Spitze noch über 37 Euro gehandelt worden. Damit hatten sie sich ihrem gut ein Jahr alten Rekordhoch von 38,45 Euro genähert.

Traton legte am Morgen seine Jahreszahlen vor, die nach Angaben des Analysten Fabio Hölscher von Warburg Research auf ein solides viertes Quartal schließen lassen. Der Experte sieht aber den Ausblick etwas unter den Erwartungen.

Das angestrebte Margenziel impliziere im Mittelwert kein Wachstum, was hinter den Markterwartungen zurückbleibe. Die strategische Hauptsorge bleibe, das international Geschäft angesichts der US-Handelsbarrieren wieder in die Gewinnzone zu führen.

DOW JONES und dpa AFX