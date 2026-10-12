TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Absatzzahlen
|
12.10.2026 09:40:00
TRATON-Aktie fester: Mehr verkaufte Lkw dank anziehender US-Nachfrage
Die Verkäufe stiegen um 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge, wie der MDAX-Konzern am Montag in München mitteilte. Grund war vor allem ein besseres Abschneiden im US-Markt, der vor einem Jahr wegen der Zollkapriolen von Präsident Donald Trump deutlich eingebrochen war. Die US-Marke International Motors steigerte ihren Absatz um nahezu die Hälfte auf 19.900 Fahrzeuge. Die margenträchtige Marke Scania verkaufte drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor und damit 22.100 Fahrzeuge. Beim größten Hersteller MAN hingegen gingen die Verkäufe um ein Prozent auf 24.500 Fahrzeuge zurück.
TRATON-Papiere gewinnen daraufhin im XETRA-Handel zeitweise 0,66 Prozent auf 33,68 Euro.
/men/zb
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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