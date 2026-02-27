TRATON Aktie

TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

Personalie 27.02.2026 13:13:00

TRATON-Aktie gewinnt: MDAX-Konzern verlängert Vorstandsmandat von Traton-Chef

TRATON-Aktie gewinnt: MDAX-Konzern verlängert Vorstandsmandat von Traton-Chef

Der Aufsichtsrat des Nutzfahrzeugherstellers TRATON hat den Vorstandsvertrag von Antonio Roberto Cortes vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Cortes werde nun bis Januar 2029 als CEO für die Marke Volkswagen Truck & Bus verantwortlich zeichnen und Vorstandsmitglied der TRATON Group bleiben, teilte der MDAX-Konzern mit. Traton verwies in der Mitteilung auf die Wichtigkeit von "Beständigkeit in schwierigen Zeiten".

Die TRATON-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,12 Prozent auf 36,22 Euro.

DOW JONES

