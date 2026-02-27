TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Personalie
|
27.02.2026 13:13:00
TRATON-Aktie gewinnt: MDAX-Konzern verlängert Vorstandsmandat von Traton-Chef
Cortes werde nun bis Januar 2029 als CEO für die Marke Volkswagen Truck & Bus verantwortlich zeichnen und Vorstandsmitglied der TRATON Group bleiben, teilte der MDAX-Konzern mit. Traton verwies in der Mitteilung auf die Wichtigkeit von "Beständigkeit in schwierigen Zeiten".
Die TRATON-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,12 Prozent auf 36,22 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: TRATON GROUP
