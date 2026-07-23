Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Jahresziele erhöht
|
23.07.2026 11:44:00
TRATON-Aktie höher: TRATON meldet starkes Auftragsplus und besseres Ergebnis
In den ersten sechs Monaten kletterte der Auftragseingang laut Mitteilung um 30 Prozent auf 181.944 Fahrzeuge, angetrieben von starken Zuwächsen in Nordamerika, Südamerika und der Region Asien-Pazifik sowie von Nachholeffekten aus dem Vorjahr. Der Konzernumsatz stagnierte bei rund 22 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 12 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, was die bereinigte operative Rendite von 6,3 auf 7,0 Prozent hievte.
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet TRATON nun mit einem Wachstum von Absatz und Umsatz zwischen 0 und 7 Prozent. Die bereinigte operative Rendite der Gruppe wird in einer eingegrenzten Spanne von 6,3 bis 7,3 Prozent erwartet. Bisher lag die Bandbreite bei minus 5 bis plus 7 Prozent beim Absatz und Umsatz sowie 5,3 bis 7,3 Prozent bei der Marge.
TRATON hatte bereits Mitte Juli überraschend gute Eckzahlen für die abgelaufenen drei Monate genannt.
Im XETRA-Handel gewinnt die TRATON-Aktie zeitweise kräftige 7,62 Prozent auf 39,26 Euro.
Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschließend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.
DOW JONES
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