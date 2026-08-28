TRATON Aktie

TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
An der Seitenlinie 28.08.2026 09:16:00

TRATON-Aktie im Minus: Rating-Herabstufung durch UBS bei gleichzeitig angehobenem Kursziel

TRATON-Aktie im Minus: Rating-Herabstufung durch UBS bei gleichzeitig angehobenem Kursziel

Die UBS hat das Kursziel für TRATON angehoben, aber die Aktien nach starkem Lauf abgestuft.

Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für TRATON von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers, der zum VW-Konzern gehört, sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Er will nun an der Seitenlinie weitere Daten von der China-Strategie der Marke Scania abwarten.

Die TRATON-Aktie verliert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,10 Prozent auf 37,90 Euro.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TRATON-Aktie höher: TRATON meldet starkes Auftragsplus und besseres Ergebnis

Bildquelle: TRATON Group

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten

Analysen zu TRATON

mehr Analysen
06:37 TRATON Neutral UBS AG
12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TRATON 37,82 -0,94% TRATON

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich höher, während der deutsche Aktienmarkt sich mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen