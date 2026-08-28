TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|An der Seitenlinie
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28.08.2026 09:16:00
TRATON-Aktie im Minus: Rating-Herabstufung durch UBS bei gleichzeitig angehobenem Kursziel
Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für TRATON von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers, der zum VW-Konzern gehört, sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Er will nun an der Seitenlinie weitere Daten von der China-Strategie der Marke Scania abwarten.
Die TRATON-Aktie verliert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,10 Prozent auf 37,90 Euro.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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