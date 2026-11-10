TRATON Aktie

TRATON ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zollerleichterungen 10.11.2026 12:31:38

TRATON-Aktie im Plus: Erleichterung bei US-Einfuhrzöllen, Jahresausblick bleibt stehen

TRATON-Aktie im Plus: Erleichterung bei US-Einfuhrzöllen, Jahresausblick bleibt stehen

Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding TRATON kann sich nach einem Entscheid der US-Behörden wie erwartet Zollerleichterungen anrechnen.

Die US-Tochter International Motors hat vom US-amerikanischen Handelsministerium die Genehmigung zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen im Rahmen von Einfuhrzöllen (Section 232) erhalten, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.

Die Genehmigung gelte ab dem 1. November 2025 und decke sich mit den Unternehmenserwartungen, hieß es weiter. TRATON hatte sich bereits im zweiten Quartal einen positiven Ergebniseffekt angerechnet, im vierten Quartal soll nun ein Rest verbucht werden. Die Jahresprognose behielt das Management um TRATON-Chef Christian Levin bei. Die in den vergangenen Tagen schon gut gelaufene Aktie liegt via XETRA zeitweise 2,49 Prozent im Plus bei 35,38 Euro.

/men/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TRATON-Aktie im Plus: MAN-Partner stecken zusätzliche 400 Mio Euro ins Service-Netz

Bildquelle: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten

Analysen zu TRATON

mehr Analysen
03.11.26 TRATON Neutral UBS AG
29.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TRATON 34,82 0,69% TRATON

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen