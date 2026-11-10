TRATON-Aktie im Plus: Erleichterung bei US-Einfuhrzöllen, Jahresausblick bleibt stehen

Die US-Tochter International Motors hat vom US-amerikanischen Handelsministerium die Genehmigung zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen im Rahmen von Einfuhrzöllen (Section 232) erhalten, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.

Die Genehmigung gelte ab dem 1. November 2025 und decke sich mit den Unternehmenserwartungen, hieß es weiter. TRATON hatte sich bereits im zweiten Quartal einen positiven Ergebniseffekt angerechnet, im vierten Quartal soll nun ein Rest verbucht werden. Die Jahresprognose behielt das Management um TRATON-Chef Christian Levin bei. Die in den vergangenen Tagen schon gut gelaufene Aktie liegt via XETRA zeitweise 2,49 Prozent im Plus bei 35,38 Euro.

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MÜNCHEN (dpa-AFX)