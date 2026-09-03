Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|Investition
|
03.09.2026 16:23:00
TRATON-Aktie im Plus: MAN-Partner stecken zusätzliche 400 Mio Euro ins Service-Netz
Damit steigt die Investitionssumme bis 2030 auf insgesamt rund 700 Millionen Euro, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, das zum TRATON-Konzern gehört. MAN selbst hatte bereits im Frühjahr angekündigt, 300 Millionen Euro in das eigene Netz investieren zu wollen.
Von dem Geld sollen neue Stützpunkte geschaffen und vorhandene Standorte modernisiert werden. Fast 80 Prozent der Kunden sollen künftig in weniger als 30 Minuten Fahrzeit eine Werkstatt erreichen können. Rund ein Drittel der geplanten Investitionen sollen gezielt in Elektromobilität und Digitalisierung fließen.
Die Aktien der MAN-Mutter TRATON gewinnen im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,86 Prozent auf 37,20 Euro.
DJG/rio/sha
DOW JONES
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Bildquelle: TRATON GROUP,WGM/TRATON AG,TRATON Group
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