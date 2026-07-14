Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Bücher geöffnet
|
14.07.2026 16:22:00
TRATON-Aktie legt zu: Konzern schlägt Erwartungen beim Quartalsergebnis
Nach vorläufigen Zahlen lag das bereinigte operative Konzernergebnis bei 957 Millionen Euro, was einer bereinigten operativen Rendite von 8,1 Prozent entspricht. Analysten hatten der Mitteilung zufolge im Konsens nur 763 Millionen Euro bei einer Marge von 6,6 Prozent erwartet. International Motors erzielte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 115 Millionen Euro und eine Marge von 5,6 Prozent. Hier hatten die Analysten für das Quartal mit einem Verlust von 21 Millionen Euro und eine Marge von minus 1,0 Prozent kalkuliert.
Aufgrund des üblichen saisonalen Verlaufs, bei dem für die zweite Jahreshälfte ein stärkerer Beitrag erwartet werde, lag der Netto-Cashflow bei TRATON Operations mit minus 18 Millionen im zweiten Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen unter den Markterwartungen von plus 283, teilte TRATON weiter mit.
Die TRATON-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 0,92 Prozent höher bei 34,94 Euro.
DJG/sha
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Schlussendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags (finanzen.at)