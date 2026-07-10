Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Verkaufszahlen Q2 10.07.2026 11:39:00

TRATON-Aktie springt an: Absatzzahlen übertreffen Erwartungen

TRATON-Aktie springt an: Absatzzahlen übertreffen Erwartungen

Die Nutzfahrzeugholding TRATON hat ihren Absatz im zweiten Quartal um 4 Prozent gesteigert.

Insgesamt wurden auf Basis vorläufiger Zahlen Fahrzeuge 82.900 abgesetzt, wie das Münchener Unternehmen mitteilte. Während es bei VW Truck & Bus um 15 Prozent nach oben ging, legte der Absatz bei MAN um 3 Prozent zu. Bei Scania zog der Absatz in den drei Monaten um 7 Prozent an. Lediglich bei International Motors (ehemals Navistar) ging es um 8 Prozent nach unten.

Via XETRA steigt die TRATON-Aktie zeitweise 3,58 Prozent auf 35,28 Euro.

DJG/sha/hab

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TRATON-Aktie gewinnt: MDAX-Konzern verlängert Vorstandsmandat von Traton-Chef

Bildquelle: TRATON GROUP

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Nachrichten