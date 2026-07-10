Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|Verkaufszahlen Q2
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10.07.2026 11:39:00
TRATON-Aktie springt an: Absatzzahlen übertreffen Erwartungen
Insgesamt wurden auf Basis vorläufiger Zahlen Fahrzeuge 82.900 abgesetzt, wie das Münchener Unternehmen mitteilte. Während es bei VW Truck & Bus um 15 Prozent nach oben ging, legte der Absatz bei MAN um 3 Prozent zu. Bei Scania zog der Absatz in den drei Monaten um 7 Prozent an. Lediglich bei International Motors (ehemals Navistar) ging es um 8 Prozent nach unten.
Via XETRA steigt die TRATON-Aktie zeitweise 3,58 Prozent auf 35,28 Euro.
DJG/sha/hab
DOW JONES
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Bildquelle: TRATON GROUP
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