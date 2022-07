TRATON-Aktie zieht an: TRATON steigert Umsatz um ein Drittel

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um knapp ein Drittel auf 18 Milliarden Euro, wie TRATON am Donnerstag in München mitteilte. Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel. Das bereinigte operative Ergebnis sank hingegen um 29 Prozent auf mit 798 Millionen Euro. Hier verwies das Unternehmen auf anhaltende Lieferengpässe, eine daraus folgende geringere Kapazitätsauslastung sowie gestiegene Beschaffungspreise. Zudem sorgt der Krieg in der Ukraine für Unsicherheit. Vor diesem Hintergrund geht der Konzern im laufenden Jahr nur noch von einem erheblichen Anstieg des Absatzes aus. Zuvor war ein starker Anstieg das Ziel. Die Ziele für Umsatz und operative Rendite wurden indes bestätigt.

Für die TRATON-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,45 Prozent auf 14,65 Euro nach oben.

/jcf/mis

MÜNCHEN/WOLFSBURG (dpa-AFX)