TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|
21.01.2026 10:49:40
Traton erreicht Ziel bei operativer Rendite - Netto-Cashflow über Erwartung
DOW JONES--Traton hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der operativen Rendite das Ziel erreicht, beim Netto-Cashflow Traton Operations aber die eigenen Erwartungen sowie die Markterwartungen übertroffen.
Wie die Nutzfahrzeugholding mit Sitz in München mitteilte, beträgt die bereinigte operative Rendite der Traton Group für 2025 nach vorläufigen Ergebnissen 6,3 Prozent und landet somit am unteren Ende der Spanne 6,0 bis 7,0 Prozent, wie vom Unternehmen angepeilt.
Der Umsatz landete laut Mitteilung des MDAX-Unternehmens ebenfalls innerhalb der Zielspanne, die bestenfalls einen Wert auf Vorjahresniveau vorhersah und schlechtestenfalls einen Rückgang um 10 Prozent. Hierzu machte das Unternehmen jedoch keine genaueren Angaben.
Der Netto-Cashflow Traton Operations beläuft sich im Gesamtjahr auf 1,643 Milliarden Euro, oberhalb der Zielspanne von 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro. Er liegt laut Traton auch oberhalb der aktuellen Konsenserwartungen von 1,011 Milliarden Euro. Bedingt sei dies vor allem durch das besser als erwartete Working Capital Management sowie geringeren Sachinvestitionsausgaben bei Scania und Man.
Den Geschäftsbericht 2025 will Traton am 4. März 2026 veröffentlichen.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
January 21, 2026 04:49 ET (09:49 GMT)
