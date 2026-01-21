TRATON Aktie

TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 10:49:40

Traton erreicht Ziel bei operativer Rendite - Netto-Cashflow über Erwartung

DOW JONES--Traton hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der operativen Rendite das Ziel erreicht, beim Netto-Cashflow Traton Operations aber die eigenen Erwartungen sowie die Markterwartungen übertroffen.

Wie die Nutzfahrzeugholding mit Sitz in München mitteilte, beträgt die bereinigte operative Rendite der Traton Group für 2025 nach vorläufigen Ergebnissen 6,3 Prozent und landet somit am unteren Ende der Spanne 6,0 bis 7,0 Prozent, wie vom Unternehmen angepeilt.

Der Umsatz landete laut Mitteilung des MDAX-Unternehmens ebenfalls innerhalb der Zielspanne, die bestenfalls einen Wert auf Vorjahresniveau vorhersah und schlechtestenfalls einen Rückgang um 10 Prozent. Hierzu machte das Unternehmen jedoch keine genaueren Angaben.

Der Netto-Cashflow Traton Operations beläuft sich im Gesamtjahr auf 1,643 Milliarden Euro, oberhalb der Zielspanne von 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro. Er liegt laut Traton auch oberhalb der aktuellen Konsenserwartungen von 1,011 Milliarden Euro. Bedingt sei dies vor allem durch das besser als erwartete Working Capital Management sowie geringeren Sachinvestitionsausgaben bei Scania und Man.

Den Geschäftsbericht 2025 will Traton am 4. März 2026 veröffentlichen.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 04:49 ET (09:49 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten

Analysen zu TRATON

mehr Analysen
10:34 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:45 TRATON Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 TRATON Buy UBS AG
15.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TRATON 31,28 -0,95% TRATON

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen