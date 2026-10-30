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30.10.2026 06:31:28
TRATON präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TRATON hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11,33 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 10,42 Milliarden EUR umsetzen können.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,97 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 11,54 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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