TRATON SE Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TRATON SE Un hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 13,65 Milliarden USD gegenüber 13,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,49 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TRATON SE Un ein Gewinn pro Aktie von 6,07 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 49,72 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TRATON SE Un 51,35 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at