TRATON SE Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TRATON SE Un hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON SE Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 12,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at