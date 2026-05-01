TRATON: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TRATON gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 10,23 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 10,61 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,645 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 10,32 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at