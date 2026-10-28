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28.10.2026 08:00:07

Traton steigert Profitabilität - Prognose bestätigt

DOW JONES--Die Nutzfahrzeugholding Traton hat in den ersten neun Monaten 2026 ihre Profitabilität verbessert und dank eines guten Lkw-Geschäfts in Nordamerika einen kräftigen Anstieg beim Auftragseingang verbucht. Angesichts der insgesamt guten finanziellen Entwicklung bestätigte das Unternehmen die Jahresprognose.

In den ersten neun Monaten kletterte der Auftragseingang laut Mitteilung um 25 Prozent auf 253.147 Fahrzeuge, angetrieben von starken Zuwächsen in Nordamerika, wo sich der Lkw-Ordereingang verdoppelte. Der Konzernumsatz stieg insgesamt leicht um 3 Prozent auf 33,32 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte der Münchener Konzern um über ein Zehntel auf 2,31 Milliarden Euro, was die bereinigte operative Rendite von 6,3 auf 6,9 Prozent hievte.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Traton weiterhin mit einem Wachstum von Absatz und Umsatz zwischen 0 und 7 Prozent. Die bereinigte operative Rendite der Gruppe wird in einer Spanne von 6,3 bis 7,3 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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