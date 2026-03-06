TRATON verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TRATON präsentierte am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,73 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12,22 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,973 EUR sowie einem Umsatz von 11,54 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,09 EUR. Im Vorjahr waren 5,61 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 44,05 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,47 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -7,21 Prozent verringert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 43,73 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at