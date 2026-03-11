11.03.2026 11:55:38

Trauerzeremonie und Luftangriffe in Teheran

TEHERAN (dpa-AFX) - In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Regierungsanhänger zu einer großen Trauerzeremonie für die im Krieg getöteten Kommandeure zusammengekommen. Auf dem zentralen Revolutionsplatz versammelten sich Menschenmassen, wie Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten. Gleichzeitig donnerten israelische Kampfjets über den Westen der Hauptstadt und flogen Luftangriffe. Die israelischen Streitkräfte bestätigten eine neue Angriffswelle im Iran.

Auf den Straßen im Zentrum Teherans versammelten sich Anhänger der Staatsführung um einen Sattelschlepper, der die Särge der getöteten Militärführer durch die Stadt fährt. Fahrten mit der U-Bahn in der Millionenstadt Teheran waren angesichts der Trauerfeiern auf Anordnung der Regierung heute kostenlos.

Amir Hatami, Oberbefehlshaber der regulären Armee, würdigte die Toten in einer Stellungnahme. "Wir werden bis zum letzten Tropfen Blut die Würde und Ehre des islamischen Irans verteidigen", sagte der Generalmajor laut der Nachrichtenagentur Fars./arb/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:43 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen