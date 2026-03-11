|
11.03.2026 11:55:38
Trauerzeremonie und Luftangriffe in Teheran
TEHERAN (dpa-AFX) - In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Regierungsanhänger zu einer großen Trauerzeremonie für die im Krieg getöteten Kommandeure zusammengekommen. Auf dem zentralen Revolutionsplatz versammelten sich Menschenmassen, wie Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten. Gleichzeitig donnerten israelische Kampfjets über den Westen der Hauptstadt und flogen Luftangriffe. Die israelischen Streitkräfte bestätigten eine neue Angriffswelle im Iran.
Auf den Straßen im Zentrum Teherans versammelten sich Anhänger der Staatsführung um einen Sattelschlepper, der die Särge der getöteten Militärführer durch die Stadt fährt. Fahrten mit der U-Bahn in der Millionenstadt Teheran waren angesichts der Trauerfeiern auf Anordnung der Regierung heute kostenlos.
Amir Hatami, Oberbefehlshaber der regulären Armee, würdigte die Toten in einer Stellungnahme. "Wir werden bis zum letzten Tropfen Blut die Würde und Ehre des islamischen Irans verteidigen", sagte der Generalmajor laut der Nachrichtenagentur Fars./arb/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.