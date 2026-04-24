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24.04.2026 06:31:29
Travel + Leisure präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Travel + Leisure hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Travel + Leisure ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,89 Prozent auf 961,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 934,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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