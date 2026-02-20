|
20.02.2026 06:31:28
Travel + Leisure stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Travel + Leisure hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,03 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 971,0 Millionen USD umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 5,82 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 4,02 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,86 Milliarden USD umgesetzt.
