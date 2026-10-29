Travel + Leisure stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Travel + Leisure gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 1,73 USD gegenüber 1,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,10 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,04 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at