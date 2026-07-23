Travel + Leisure: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Travel + Leisure hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Travel + Leisure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at