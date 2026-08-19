E-SIM Aktie
WKN: 915449 / ISIN: IL0010829245
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19.08.2026 06:00:23
Travel e-sim boom threatens mobile industry’s roaming cash cow
Usage set to rise by a third this year as travellers opt for cheaper alternatives to data roaming chargesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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