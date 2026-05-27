Travel Food Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Travel Food Services ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Travel Food Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Experten hatten einen Gewinn von 9,20 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 4,61 Milliarden INR erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 33,49 INR gegenüber 27,58 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Travel Food Services im vergangenen Geschäftsjahr 16,48 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Travel Food Services 16,88 Milliarden INR umsetzen können.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 33,15 INR sowie einen Umsatz von 16,38 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at