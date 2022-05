TravelCenters of America LLC Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TravelCenters of America LLC Registered hat am 03.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2022 endete.

Das EPS wurde auf 1,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TravelCenters of America LLC Registered -0,400 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 2,30 Milliarden USD gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -0,010 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,20 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at