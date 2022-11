TravelCenters of America LLC Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TravelCenters of America LLC Registered gab am 02.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,81 Milliarden USD gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,67 USD je Aktie sowie einen Umsatz 2,73 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at