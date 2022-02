TravelCenters of America LLC Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TravelCenters of America LLC Registered hat am 23.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,870 USD gegenüber -0,420 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,29 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,03 Milliarden USD ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,133 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,10 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte TravelCenters of America LLC Registered ein EPS von -1,230 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 7,34 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte TravelCenters of America LLC Registered 4,85 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 7,26 Milliarden USD taxiert.

