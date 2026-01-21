Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Waldbrand-Jahr
|
21.01.2026 16:50:00
Travelers-Aktie im Plus: Gewinn 2025 gestiegen
Die Begeisterung der Anleger hielt sich allerdings in Grenzen. Nach einem Sprung zu Handelsbeginn bis auf 275 Dollar notierte das Papier zuletzt etwa 5 Dollar niedriger und damit nur etwas höher als am Vortag.
Dass es besser lief, lag auch an gestiegenen Einnahmen. So wuchs der Umsatz des Konzerns im Gesamtjahr um fünf Prozent auf 48,8 Milliarden Dollar. Katastrophenschäden schlugen mit 3,7 Milliarden Dollar zwar teurer zu Buche als im Vorjahr, doch die Auflösung hoher Rückstellungen machte dies nahezu wett. Hinzu kamen höhere Gewinne aus Kapitalanlagen.
Anfang 2025 hatten die verheerenden Waldbrände in Kalifornien Travelers vor Steuern rund 1,7 Milliarden Dollar gekostet. Es waren die teuersten Waldbrände für die Branche. Der Rückversicherer Munich Re bezifferte die gesamten versicherten Schäden auf rund 40 Milliarden Dollar. Hinzu kamen Stürme und Hagelereignisse in mehreren US-Bundesstaaten.
Die Travelers-Aktie notiert am Mittwoch im NYSE-Handel zeitweise 0,40 Prozent höher bei 270,69 US-Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX)
