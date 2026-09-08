Travelers Chief Risk Officer Sells 6,000 Shares for $2.2 Million

Maria Olivo, EVP, ERM & Chief Risk Officer, reported a sale of 6,000 shares of The Travelers Companies (NYSE:TRV) in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($369.86); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($369.90).

The Travelers Companies is a leading property and casualty insurer with a market capitalization of $77 billion and TTM revenue of $49 billion, demonstrating substantial scale and market presence within the financial services sector. The company has delivered strong shareholder returns, with a 34.5% one-year share price appreciation, reflecting investor confidence in its underwriting discipline and capital management. As a diversified insurer with operations spanning commercial, specialty, and personal lines, Travelers maintains a competitive advantage through its integrated distribution network, sophisticated risk assessment capabilities, and strong financial position.

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