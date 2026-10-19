Travelers Companies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Travelers Companies hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2259,79 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1824,54 ARS je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18 615,89 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Travelers Companies einen Umsatz von 16 566,67 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at