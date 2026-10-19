Travelers Companies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Travelers Companies hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat Travelers Companies mit einem Umsatz von insgesamt 63,76 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,95 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 6,16 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at